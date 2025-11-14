DJ Hella tauscht CEO aus
DOW JONES--Hella bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chef. Wie der Autozulieferer mitteilte, wurde der frühere ZF-Vorstand Peter Laier vom Gesellschafterausschuss mit Wirkung Mitte Februar 2026 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Laier soll Bernard Schäferbarthold ersetzen, der Hella seit Anfang 2024 führt.
November 14, 2025
