© Foto: John Angelillo - picture alliance / newscom

Aktien rutschen weltweit ab. Fed-Zweifel, Datenlücken und KI-Überbewertungen setzen vor allem High-Beta-Werte massiv unter Druck.Die Risikostimmung an den globalen Märkten hat sich spürbar eingetrübt. Nach dem Ende des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA rücken die wirtschaftlichen Folgen, die unklare Datenlage und sinkende Erwartungen für eine Zinssenkung der Federal Reserve wieder in den Vordergrund. Aussagen mehrerer Fed-Vertreter haben die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung im Dezember auf rund 50 Prozent gedrückt - vor Wochen lag sie noch deutlich über 90 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits im Oktober gewarnt, eine Senkung sei "keine ausgemachte Sache", da die …