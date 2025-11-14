NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle setzt nach einem überraschend starken dritten Quartal auf einen Endspurt im Schlussquartal. "Der Vorstand rechnet für das vierte Quartal mit einer weiteren Verstärkung der zuletzt bereits positiven Geschäftsentwicklung", sagte Konzernchef Thomas Olemotz laut Mitteilung von Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Neckarsulm. "Der Trend im Oktober stimmt uns optimistisch." Der Manager bestätigte die Jahresprognose, für deren Erreichen Bechtle das Vorsteuerergebnis im vierten Quartal um ein Viertel steigern müsste. Die Aktie zog kräftig an.

Bechtles Geschäftsvolumen stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 5,1 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro zu. Vor Steuern verdiente Bechtle mit fast 80,5 Millionen Euro nun 2,4 Prozent mehr. Ähnlich stark stieg auch der auf die Aktionäre entfallene Gewinn von 57,5 Millionen Euro.

Das im MDax notierte Papier legte zeitweise über 16 Prozent zu und näherte sich damit seinem Jahreshoch. Dieses wurde Anfang August bei über 42 Euro erreicht. Insbesondere seit der zweiten September-Hälfte ging es allerdings vornehmlich abwärts bis auf fast 33 Euro je Aktie. Zuletzt kostete ein Bechtle-Anteil nun wieder 40,52 Euro, womit seit dem Jahreswechsel ein Plus von 30 Prozent steht.

Das starke Abschneiden im dritten Quartal und die optimistischen Aussagen mit Blick auf das Schlussquartal dürften laut Jefferies-Analyst Martin Comtesse das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally./lew/err/jha/