FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung konnte damit die deutlichen Kursgewinne vom Vortag halten. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1630 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Nach dem Ende der Teilschließung von US-Behörden ist in den kommenden Tagen wieder mit wichtigen US-Konjunkturdaten und stärkeren Impulse am Devisenmarkt zu rechnen. Die Veröffentlichung der Daten dürfte ab der kommenden Woche erfolgen. Bis dahin dürften sich die Anleger am Devisenmarkt eher zurückhalten, heißt es von Marktbeobachtern.

"Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer hat im Umfeld der Beendigung des US-Regierungsstillstands zunächst zugenommen", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Allerdings lasse die Veröffentlichung wichtige US-Daten weiter auf sich warten und die Spekulation auf weitere sinkende Zinsen habe nachgelassen, erklärten die Helaba-Experten die Zurückhaltung kurz vor dem Wochenende./jkr/jsl/jha/