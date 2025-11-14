Unterföhring (ots) -In der 5. Folge von "Being Burdecki", zu sehen ab Dienstag, 18. November auf Sky, WOW und linear auf Sky One geht die Suche für Evelyn weiter - nach dem Traumhaus und nach dem Traummann! Wird es nach den vielen Enttäuschungen auf dem Wohnungsmarkt nun ausgerechnet mit einem 1 Euro-Haus klappen? Positive Vibes verschafft ihr der smarte Tour-Guide Eduardo, auf den sie auf ihrer Reise durch die Toskana einen intensiven Blick geworfen hat. Oder findet Eveyln etwa bei ihrem langjährigen Kumpel Benny aus Düsseldorf endlich die Erfüllung ihrer Familien-Wünsche? Der scheint jedenfalls nicht abgeneigt zu sein... .Evelyn steht unter Schock: Während sie auf mit dem sehr sympathischen Guide Eduardo ihrem romantischen Sightseeing-Trip in Florenz ist, erfährt sie, dass jemand ihre private Telefonnummer samt Foto über einen Online-Nachrichtendienst veröffentlicht hat. Und schon klingelt ihr Handy: "Da ist irgendein Typ, der mich anruft und sich vielleicht irgendwelche Hoffnungen macht", wähnt sie sich schon als Stalking-Opfer. Lässt sich die ganze Sache schnell aufklären? Zum Glück bekommt sie mit dem gutaussehenden Eduardo schnell wieder bessere Laune. Ob bei einem Karikaturen-Zeichner oder bei der etwas schrägen gemeinsamen Straßenmusik - die Chemie zwischen Evelyn und Eduardo scheint zu stimmen. Evelyn kommt auf den Geschmack und beschließt, an einem italienischen Kochkurs teilzunehmen - denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.Am nächsten Tag geht Evelyn in die Luft: Per Helikopterflug genießt sie ein atemberaubendes Panorama hoch über der Toskana. Doch kaum abgehoben, flößt ihr das wacklige Fluggerät gehörig Respekt ein: "Wenn da mal eine Schraube nicht richtig eingedreht ist...". Doch einen Vorteil hat der Ausflug: Von hier oben kann man wunderbar neue potenzielle Eigenheime ausmachen. Spontan beschließt Evelyn, nach den vielen Besichtigungen millionenschwerer Villen auch mal einen wesentlich kostengünstigeren Eindruck zu gewinnen: "Heute schauen wir uns 1 Euro-Häuser an - und ich freue mich riesig!", ist sie heiß auf ein Schnäppchen. "Vielleicht kaufe ich mir gleich ein ganzes Dorf und werde Queen Evelyn". Und tatsächlich: Fast wie heraufbeschworen, wird sie wenig später mit einem sehr besonderen Kauf-Angebot überrascht - fast ein komplettes Dorf, nur für Evelyn!Zurück in Deutschland heißt es für Evelyn nun: Rein in die Sportklamotten und rauf auf den Tennisplatz! "Wenn ich mal Kinder habe, werde ich sie sofort zum Tennis, Golf, Schwimmen und Pferdereiten anmelden - damit sie nicht so faul werden wie ich", betont sie ihre sportlichen Erziehungspläne. Spontan fordert sie ihren Tennislehrer zu einem kleinen Match heraus, denn sie weiß: "Wenn ich meinen Ehrgeiz nicht hätte, würde ich in manchen Situationen einfach aufgeben."Besonders freut sich Evelyn auf den Besuch im Düsseldorfer Restaurant ihres besten Freundes Benny, wo sie vor ihrer TV-Karriere einige Zeit gekellnert hatte. "Damals habe ich zehn Kilo mehr gewogen, weil ich mich nur von Burgern ernährt habe", erinnert sie sich lachend zurück. Ihr Lieblingsplatz damals? Die Restaurant-Toilette. "Wo ich gechillt habe, obwohl ich eigentlich arbeiten musste...". Zu Benny hat Evelyn eine ganz besondere Beziehung. Ob Liebeskummer, Lebensprobleme oder Partyrausch: "Benny hat schon alles von mir mitbekommen", weiß sie ihren besten Kumpel sehr zu schätzen. Wäre Benny denn nicht vielleicht auch die Lösung für ihren Familienwunsch? "Wenn irgendwann mal die Hoffnung stirbt, könnte man ja vielleicht darüber nachdenken: Freundschaft und schwanger werden!" Evelyn ist sich sicher: "Man muss ja nicht immer total verliebt sein, um Spaß zu haben und die Erfahrung zu machen. Die Männer kannst du teilweise heute in die Tonne werfen - dann nimm doch einfach deinen besten Freund!"- Fotos über das SkyFotoweb (Copyright Fotos: © Sky/B28)- Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen- Die erste Episode von "Being Burdecki" ist weiterhin auch kostenfrei auf YouTube verfügbar- Trailer und weitere Infos zur Serie hierB28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die Sky Original Reality-Doku ist am 21. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One gestartet. Wöchentlich folgt eine neue Episode.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Betreuende PR Agentur:Markus HermjohannesFoolproofedmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 5328Sky Deutschland:Stephanie TeicherContent PRTel: +49 (0) 173 3212609Stephanie.teicher@sky.deSelina RastetterContent PR+49 173 70 83 634Selina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6158313