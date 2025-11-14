WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag. 17.11.2025(Nr. N065) Zum Tag der Kinderrechte am 20.11.2025: Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen und kinderspezifische Deprivation, Jahr 2024(Nr. N066) Überschuldete Personen mit Schulden bei Onlinehändlern, Jahr 2024Dienstag, 18.11.2025(Nr. 409) Baugenehmigungen, September 2025(Nr. 410) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 3. Quartal 2025(Nr. 47) Zahl der Woche zu den Preisen von Geräten der Unterhaltungselektronik, Oktober 2025Mittwoch, 19.11.2025(Nr. 411) Außenhandel (Detailergebnisse), September 2025(Nr. 412) Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten: Verlagerung von Stellen und Unternehmensfunktionen ins Ausland, Jahre 2021-2023(Nr. 413) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), September 2025Donnerstag, 20.11.2025(Nr. 414) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2025(Nr. 415) Umsatz im Gastgewerbe, September 2025(Nr. N067) Zahl der Beschäftigten in der Industrie nach Branchen, 3. Quartal 2025(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6158294