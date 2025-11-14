Na, schau an. Trade Republic geht in die Vollen: Mit dem neuen Crypto Wallet ermöglicht der deutsche Neobroker nun Überweisungen, Staking und Zahlungen mit Kryptowährungen - alles mit einer MiCAR-Lizenz. Kunden können jetzt 60 Coins senden, empfangen und direkt im Alltag nutzen - sofern sie halt mit Kryptos irgendwas bezahlen wollen (was ja nicht viele tun).Hohes TempoFür diese recht kleine Gruppe macht man jetzt aber ein ziemlich verlockendes Angebot: ...

