EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Prof. Dr. Peter Laier wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA



14.11.2025 / 10:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lippstadt (Deutschland) 14. November 2025

Prof. Dr. Peter Laier wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") hat

Prof. Dr. Peter Laier, zuletzt Vorstandsmitglied des ZF-Konzerns, zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Prof. Dr. Peter Laier wird die Funktion zum Ablauf des 15. Februar 2026 übernehmen und damit die Nachfolge von Bernard Schäferbarthold antreten. Bis zum Amtsantritt von Prof. Dr. Laier wird Bernard Schäferbarthold den Vorsitz der Geschäftsführung weiter innehaben. Dr.-Ing. Wolfgang Ziebart, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses: "Prof. Dr. Laier bringt eine starke globale Perspektive und strategische Denkweise sowie eine hochrelevante Expertise in den Märkten mit, in denen FORVIA HELLA tätig ist und wachsen will. Sein praxisorientierter Ansatz, seine nachgewiesenen Resultate und seine innovative Herangehensweise sollen FORVIA HELLA zu weiterem Wachstum und Erfolg führen. Wir danken Bernard Schäferbarthold herzlich für sein Engagement und seine Leistungen für das Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten." Prof. Dr. Peter Laier: "FORVIA HELLA ist weithin bekannt für seine hochwertigen Produkte und innovativen Angebote in den Bereichen Elektronik, Lichttechnik und Lifecycle Solutions, die von Top-Talenten in vielen Märkten weltweit vorangetrieben werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden von FORVIA HELLA den Erfolg des Unternehmens in bestehenden Märkten noch weiter zu beschleunigen und neue Märkte und Möglichkeiten zu erschließen." Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse



14.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News