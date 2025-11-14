Frankfurt am Main (ots) -Der Hessische Rundfunk (hr) überträgt am Mittwoch, 19. November, um 10 Uhr den evangelischen Fernsehgottesdienst zum Buß- und Bettag live aus Melsungen im Ersten.Der Buß- und Bettag ist für evangelische Christinnen und Christen ein Tag der Besinnung und Neuorientierung im Leben. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern gestalten auch in diesem Jahr wieder eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, diesmal unter dem Motto: "Ich bin da, wenn du mich brauchst." Dieses Motto nimmt der TV-Gottesdienst auf und geht den Fragen nach: Wie kann konkrete Hilfe in Notsituationen aussehen? Und ist auch Gott da, wenn wir ihn um Hilfe bitten? Die Predigt hält Dekan Norbert Mecke aus Melsungen. Die Liturgie stammt von Monika Munk und Olaf Dellit, die musikalische Gestaltung verantwortet Ingo Hassenstein, es musizieren Njeri Weth (Gitarre) sowie ein Vokalensemble unter der Leitung von Bezirkskantorin Kornelia Kupski.Für die Übertragung live aus der evangelischen Stadtkirche in Melsungen kommt der hr ein paar Tage zuvor in das Gotteshaus und baut die Übertragungstechnik auf. Vier Kameras sorgen dafür, dass 60 Minuten lang das Geschehen aus Nordhessen europaweit via Satellit zu sehen ist.Rückfragen an: Christian Bender, hr-Kommunikation, 069 155-2290, christian.bender@hr.deWeitere Bilder zum Download (https://www.hr.de/presse/programme-und-veranstaltungen/2025/hr-uebertraegt-gottesdienst-zum-buss--und-bettag-im-ersten-v1,hr-uebertraegt-gottesdienst-zum-buss-und-bettag-im-ersten-100.html)Zur hr-PresseseitePressekontakt:Hessischer RundfunkKommunikationTelefon: +49 69 155-3500kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6158321