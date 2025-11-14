Stuttgart (www.anleihencheck.de) - eBay Inc. (ISIN US2786421030/ WKN 916529) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US278642BE25/ WKN A4EKSJ) über 400 Millionen US-Dollar emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Verzinsung liege bei 5,125%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die erste Zinszahlung sei für den 6. Mai 2026 vorgesehen, die Laufzeit ende am 6. November 2035. Die Mindestanlage betrage 2.000 US-Dollar. Der Kurs notiere derzeit bei rund 99,77%, die Rendite bis zur Fälligkeit liege bei etwa 5,22%. Da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde, bestehe für Euro-Anleger zusätzlich ein Währungsrisiko. Das Rating von Standard & Poor's laute BBB+. (Bonds weekly Ausgabe vom 13.11.2025) (14.11.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
