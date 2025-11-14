Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der über einen Monat währende "shutdown" in den USA ist beendet und zumindest bis Ende Januar 2026 können die Behörden wie gewohnt arbeiten, so die Analysten der Helaba.Allerdings sei noch offen, welche Konjunkturzahlen wann veröffentlicht würden. Unklar sei auch, ob es zu Lücken in den Datenreihen komme, weil die Daten schlicht und ergreifend in der Periode des Stillstandes nicht erhoben worden seien. ...

