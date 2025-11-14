Vor knapp eineinhalb Jahren läutete Daimler Truck die kundennahe Erprobung seines Brennstoffzellen-Lkw ein. Nun folgt planmäßig die zweite Phase mit realen Kundentests bei fünf Partnerunternehmen, im Einzelnen bei Hornbach, Reber Logistik, Teva, Rhenus und DHL Supply Chain. Daimler Truck gibt an, den GenH2 Truck durch die neue Testrunde für den Serieneinsatz vorbereiten zu wollen. Dazu werden die fünf genannten Unternehmen jeweils einen Mercedes-Benz ...

