14. November 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) ("Copper Quest" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 7. November 2025 eine Kaufoptionsvereinbarung (die "Vereinbarung") nach dem Fremdvergleichsgrundsatz mit 0847114 B.C. Ltd. ("Privco") abgeschlossen hat. Privco ist ein in British Columbia eingetragenes Unternehmen, das sämtliche Eigentumsanteile, Rechte und Beteiligungen am Goldkonzessionsgebiet Alpine (das "Konzessionsgebiet") in der Region West Kootenay in British Columbia hält (die "Übernahme").

Highlights des Goldkonzessionsgebiets Alpine

- NI 43-101-konforme vermutete Ressource von 268.000 Tonnen aus dem Jahr 2018, die mit einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t Au berechnet wurde und einen Durchschnittsgehalt von 16,52 g/t Au aufweist, was einer vermuteten Ressource von 142.000 Unzen Gold entspricht (McCuaig & Giroux, 2018).

- Beträchtliche Chance zur Erweiterung der ersten Ressource bei Alpine in Ost-West-Richtung und in die Tiefe, nachdem bislang nur etwa 300 m des rund 2 km langen Erzgangsystems durch unterirdische Bergbauarbeiten und Bohrungen erprobt wurden.

- Mineralisierte Fördererzhalde im geschätzten Umfang von 24.000 Tonnen an der Oberfläche bietet die Möglichkeit eines kurzfristigen Cashflows.

- 1.650 Meter an sauberen und trockenen unterirdischen Abbaustätten bieten Zugang zu erprobten und abbaufähigen Zonen.

- Es gibt mindestens 4 weitere relativ unerkundete Erzgangsysteme auf dem Konzessionsgebiet (Black Prince, Cold Blow, Gold Crown & King Solomon, das vormals in Produktion war), die allesamt historische hochgradige Goldwerte aufweisen.

- Über den Straßenweg zugängliches 4.611,49 Hektar großes Konzessionsgebiet, das aus 15 sogenannten Crown Grants (1 mit Oberflächenrechten) und 19 abgesteckte Mineralclaims besteht und Potenzial für einen ganzjährigen Betrieb bietet (Abbildung 1).

- Aufnahme von Herrn Allan Matovich in das Board of Directors und Ernennung der Herren Ted Muraro und John Mirko zu technischen Beratern bei Abschluss. Zusammen verfügen sie über mehr als 150 Jahre Erfahrung im Bergbau- und Explorationssektor.

Das 4.611,49 Hektar umfassende Konzessionsgebiet liegt rund 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson (Abbildung 1) und ist Standort einer ehemaligen Untertagebaumine mit einer erfassten Produktion von etwa 16.810 Tonnen mineralisiertem Erzgangmaterial (Tabelle 1). Dieses Material enthielt 356.360 Gramm Gold, 222.054 Gramm Silber, 49.329 Kilogramm Blei und 17.167 Kilogramm Zink. Die anderen 4 bedeutenden Erzgangsysteme auf dem Konzessionsgebiet sollen ebenfalls erkundet werden: die Quarzgänge Black Prince und Cold Blow, ca. 3 km nordöstlich der Mine Alpine, das Erzgangsystem Gold Crown, 600 m im Südosten, sowie die ehemaligen Abbaustätten beim Erzgang King Solomon, 1,8 km weiter südlich. Zusätzliche Informationen über das Goldkonzessionsgebiet Alpine werden in den kommenden Wochen bereitgestellt.

Brian Thurston, President und CEO von Copper Quest, äußerte sich folgendermaßen: "Da der Goldpreis auf einem Allzeithoch liegt, bietet das Goldkonzessionsgebiet die großartige Chance für eine kurzfristige Wertschöpfung. Ich freue mich darauf, die Transaktion zum Abschluss zu bringen und die Herren Matovich, Muraro und Mirko im Team willkommen zu heißen."

Abbildung 1: Lageplan der Claims

Ernennung von Herrn Allan Matovich zum Direktor

Copper Quest freut sich ferner bekannt zu geben, dass Herr Allan Matovich nach Abschluss der Übernahme dem Board of Directors des Unternehmens beitreten wird. Herr Matovich ist Haupteigentümer des Goldkonzessionsgebiets Alpine.

Herr Matovich verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Exploration in Kanada und in den Vereinigten Staaten. Zuerst arbeitete er für Cominco in einem Hüttenbetrieb in Trail (BC). Anschließend gründete Herr Matovich die Firma Matovich Mining Industries, die Cominco mehr als 20 Jahre lang mit beachtlichen Mengen an kieseligen Flussmitteln sowie Blei- und Zinkkonzentraten belieferte. Herr Matovich eröffnete im Jahr 1997 dann einen Bergbaubetrieb im Norden von British Columbia, um Baryt für Bohrspülungen im öl- und Gassektor bereitzustellen. Dieser Bergbaubetrieb ist heute noch in Produktion. Herr Matovich startete auch einen Barytbetrieb im US-Bundesstaat Washington, der in Produktion genommen wird. Er war außerdem für Halliburton, Baker Hughes und Newmont tätig und dabei sehr erfolgreich. Herr Matovich erwarb die Goldmine Alpine im Jahr 2000 und hat seitdem viel Zeit mit dem Ausbau des Projekts verbracht.

Herr Matovich sagt dazu: "Ich freue mich sehr, das Goldkonzessionsgebiet Alpine an Copper Quest zu übergeben und dem Unternehmen als Direktor beizutreten. Das Unternehmen verfügt über ein fantastisches Portfolio kritischer Mineralprojekte und das Goldprojekt Alpine bietet die Möglichkeit für einen potenziellen kurzfristigen Cashflow sowie Potenzial für die Erweiterung der aktuellen Ressource durch Bohrungen. Ich sehe der Zusammenarbeit mit dem Team von Copper Quest entgegen, um einen Wert für alle Beteiligten zu schaffen."

Tabelle 1 - Produktionsgeschichte - Minfile (082FNW127) für die Mine Alpine, Gold (Au) und Silber (Ag)

JAHR Tonnen Tonnen Gramm Au Gramm Ag gesch. Gehalt gesch. Gehalt abgebaut aufbereitet gewonnen gewonnen Au (g/t) Ag (g/t) 1988 200 90 198 591 2,20 6,57 *1948 - - 16.889 11.384 25,32 17,07 *1947 - - 2.768 1.866 15,38 10,37 *1946 - - 11.042 5.785 18,59 9,74 *1942 - - 56.079 34.182 824,69 502,68 1941 11.517 11.517 219.350 130.011 18,26 11,29 1940 3.992 3.992 57.852 35.333 14,49 8,85 1939 3 0 62 62 1938 35 0 1.120 902 1915 4 0 1.938

*aufbereitetes Erz wurde nicht gemeldet

Ernennung von Herrn Ted Muraro zum technischen Berater des Board of Directors

Herr Muraro wird nach Abschluss der Transaktion zum technischen Berater des Board of Directors ernannt.

Herr Theodore (Ted) W. Muraro verfügt über mehr als 6 Jahrzehnte an Erfahrung in der Mineralexploration und verbrachte unter anderem 35 Jahre bei Cominco, wo er verschiedene Posten in der Exploration innehatte, bevor er Chief Geologist und Internal Consulting Geologist des Konzerns wurde. Zu Beginn seiner Laufbahn sammelte Herr Muraro Erfahrung im Untertagebau bei Keno Hill, HB Mine, Sullivan und Western Mines. Während seiner Tätigkeit bei Cominco war er direkt an der Entdeckung und der anschließenden erfolgreichen Erschließung der Mine Westmin bei Buttle Lake, der Mine Polaris auf Little Cornwallis Island in der Arktis und der Mine Snip am Iskut River beteiligt. Nach seiner Zeit bei Cominco übernahm Herr Muraro die Funktion des Vice President, Exploration bei Romanex und International Barytex Resources, wo er sein Fachwissen bei internationalen Goldprojekten einbrachte.

Herr Muraro, der 2021 mit dem Spud Huestis Award für seine bedeutenden Beiträge zur Branche und Spitzenleistung in der Exploration ausgezeichnet wurde, war als unabhängiger Berater (T.W. Muraro Consulting, 1993-2016) bei Basismetall- und Goldexplorationsprojekten rund um den Globus tätig, bevor er 2016 in den Ruhestand ging. In den letzten Jahren wirkte er als Direktor und/oder Berater in den Boards mehrerer Unternehmen mit, zuletzt bei Imperial Metals. Herr Muraros Arbeitsbeziehung zu Al Matovich begann im Rossland Camp und konzentriert sich seit Ende der 1980er-Jahre auf das Konzessionsgebiet Alpine.

Ernennung von Herrn John Mirko zum technischen Berater des Board of Directors

Herr Mirko wird nach Abschluss der Transaktion zum technischen Berater des Board of Directors ernannt. Herr Mirko kann als ehemaliger President und Gründer von Canam Alpine Ventures Ltd. (vor Kurzem von Vizsla Resources Ltd., TSXV: VZLA, übernommen), derzeitiger President und Gründer von Canam Mining Corp. und derzeitiger President von Rokmaster Resources Corporation mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bergbausektor aufwarten.

Im Zeitraum von 1986 bis 2010 war Herr Mirko Gründer, President/CEO und Direktor bei 4 börsennotierten Bergbau-/Explorationsunternehmen sowie Gründer und Direktor von 3 weiteren. Seit 1972 ist er in der Branche als Prospektor, Auftragnehmer und Berater selbstständig tätig und hat an der Exploration, Erschließung und der Errichtung von Minen bei verschiedenen Projekten in 12 Ländern sowie der kommerziellen Produktion von Mineralkonzentraten und Metallprodukten bei 5 dieser Projekte mitgewirkt.

Herr Mirko erhielt 2008 die E.A. Scholtz Medal for Excellence in Mine Development von der Association for Mineral Exploration of British Columbia und den Mining and Sustainability Award der Mining Association of British Columbia für seine Beteiligung an der Mine MAX.

Herr Mirko ist ein vollberechtigtes Mitglied der Society of Economic Geologists, Inc., des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum und der Prospectors and Developers Association of Canada.

Einzelheiten der Transaktion

Die Vereinbarung sieht den Erwerb sämtlicher Claims und Crown Grants im Besitz von Privco vor, die dem Goldkonzessionsgebiet Alpine zugrunde liegen. Bei Abschluss wird Copper Quest 14.177.517 Stammaktien an Privco zu einem angenommenen Preis von 0,175 $ pro Aktie begeben. Die Aktien sind Gegenstand einer 24-monatigen Treuhandvereinbarung ab dem Abschlussdatum.

Darüber hinaus wird Copper Quest 225.000 $ der Ausgaben für 2025 erstatten, die zu Beginn des Jahres in Bezug auf das Konzessionsgebiet getätigt wurden. Privco wird bei Abschluss der Übernahme eine NSR-Royalty von 2 Prozent gewährt, wobei die Hälfte (1 %) für 1 Million C$ zurückgekauft werden kann.

Voraussetzung für den Abschluss ist eine 45-tägige Due Diligence-Prüfung, die Genehmigung durch die Börse sowie andere typische Abschlussbedingungen. Der Abschluss könnte vor Ende des 45-tägigen Due Diligence-Zeitraums erfolgen. In Verbindung mit der Transaktion muss eine Vermittlungsprovision in Form von Stammaktien gezahlt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Brian Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Gold: Globale Nachfrage und Angebot

Die weltweite Nachfrage nach Gold ist angesichts anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, Inflationsdruck und fortgesetzter Käufe durch Zentralbanken ungebrochen stark. Gleichzeitig ist das Angebotswachstum begrenzt, da die Reserven in älteren Minen zurückgehen, nur wenige große Entdeckungen gemacht werden und die Erschließungskosten zunehmen. Vor dem Hintergrund einer Verknappung des Angebots wird deutlich, wie wichtig der Ausbau neuer Goldprojekte in sicheren, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten aus strategischer Sicht ist. Copper Quest stimmt seine Strategien auf diese globalen Entwicklungen ab und will Alpine als eine der bedeutenden Goldentdeckungen der nächsten Generation positionieren.

Aktienoptionen

Das Unternehmen hat Direktoren, Mitgliedern des Managements und Beratern des Unternehmens Aktienoptionen auf den Erwerb von insgesamt 2.600.000 Stammaktien des Unternehmens gemäß dem Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt. Die Aktienoptionen können bis zum 13. November 2030 zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden.

Über Copper Quest Exploration Inc.

Copper Quest (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) konzentriert sich auf die Steigerung des Unternehmenswerts durch strategische Übernahmen sowie die Exploration und Erschließung seines Portfolios an nordamerikanischen kritischen Mineralen. Das Landpaket des Unternehmens umfasst zurzeit fünf kritische Mineralprojekte von mehr als 40.000 Hektar in hervorragenden Jurisdiktionen für den Bergbau.

Copper Quest besitzt einen Anteil von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar. CQX verfügt überdies über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % der Eigentumsanteile sowie ein Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt RIP, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley befindet.

Copper Quest hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels von Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst derzeit 70 nicht patentierte Bundes-Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Für weitere Informationen über Copper Quest besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter Copper Quest.

Für das Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

mailto:info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukünftige operative Betriebe und die Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten" erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81830Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81830&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20166165-copper-quest-plant-uebernahme-ehemaligen-goldmine-alpine