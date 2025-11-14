Bei diesen unbekannten Aktien schlägt Cathie Wood laut den neuen 13F Berichten massiv zu. Für Anleger kann sich ein Blick auf die neuen Spekulationen der Star-Investorin lohnen. Die neuen 13F Filings haben das Portfolio von Cathie Wood zum 30. September 2025 offengelegt. Dabei zeigt sich, dass die Star-Investorin bei einer ganzen Reihe von spannenden, unbekannten Tech-Aktien dabei ist. Wenn Sie übrigens auch darüber informiert werden wollen, welche ...

