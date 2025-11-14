Die Bilfinger-Aktie war gestern mit rund +9% der größte Gewinner im MDAX; der Kurssprung beruhte auf dem guten Quartalsbericht. Am Freitag verliert sie aktuell wieder -3% und steht bei 96,10 €. Besitzt die Aktie des Industriedienstleisters jetzt noch weiteres Potenzial? Nachfrage weiter erhöht Der positive Trend der Vorquartale setzte sich auch im dritten Quartal fort. Treiber sind Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche sowie Pharmaunternehmen. Der ...

