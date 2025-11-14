Die TUI-Aktie erlebt bislang eine sehr erfreuliche Börsenwoche. Seit Wochenbeginn hat der Kurs des weltgrößten Touristikkonzerns um knapp +10% zugelegt. Und auch am Freitagmorgen startet TUI freundlich in den Handelstag. Was steckt hinter der Aufwärtsbewegung und kann sie noch weitergehen? Schwaches Umsatz- und starkes Ergebniswachstum Kurstreiber der TUI-Aktie waren und sind die vorläufigen Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de