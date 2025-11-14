Aktionären von DroneShield ist in den letzten Wochen das Lachen vergangen. Seit seinem Allzeithoch Anfang Oktober verlor der australische Drohnenabwehrspezialist sage und schreibe zwei Drittel seines Börsenwerts. Allein am gestrigen Donnerstag sackte der Kurs dramatisch um -28% ab. Doch am Freitagmorgen kann die DroneShield-Aktie wieder um +15% zulegen. Was ist da bloß los und wie sollten Anleger auf diese Achterbahnfahrt reagieren? Das Management ...

