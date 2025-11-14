Wells Fargo wagt den Bruch mit Jahren der Skepsis und sieht bei Nike plötzlich eine echte Trendwende. Die Aktie reagiert sofort, weitere Analysten schließen sich an. Warum jetzt Bewegung in den gesamten Sportartikelmarkt kommt - und welche Chancen sich daraus ergeben könnten.Nike arbeitet sich nach schwierigen Jahren spürbar aus dem Tief. Der Kurs legte am Donnerstag über zwei Prozent zu und verzeichnete den dritten Gewinntag in Folge. Auslöser war eine klare Richtungsentscheidung von Wells Fargo: ...

