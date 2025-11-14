Annaberg-Lungötz (ots) -Wenn in Annaberg-Lungötz die ersten Schneeflocken fallen und die Berggipfel glitzern, dann beginnt eine Zeit, die das Herz erwärmt: Der Advent. Die Landschaft strahlt Ruhe aus, die Luft ist klar, und das Tal verwandelt sich in ein winterliches Postkartenmotiv. Überall duftet es nach Tannenzweigen, Zimt und frisch gebackenen Keksen - eine Einladung, innezuhalten und die besondere Stimmung zu genießen.Den Auftakt in die Adventszeit bildet am 30. November und am 7. Dezember 2025 der Weihnachtsmarkt im Winterstellgut. Inmitten der verschneiten Bergwelt erwartet Besucher ein stimmungsvolles Erlebnis mit regionalem Handwerk, Musik, heißen Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Gutsküche. Hier trifft bäuerliche Tradition auf festliche Eleganz.Zum Jahresausklang sorgt am 30. Dezember 2025 der traditionelle Perchtenlauf in Lungötz für Gänsehautstimmung. Wenn die Glocken der wilden Gestalten durch das Tal hallen, wird Brauchtum lebendig, mystisch und beeindruckend.Schritt für Schritt durchs WinterwunderlandAbseits der festlichen Stimmung lockt der Winter in Annaberg-Lungötz mit "sanftem Wintersport" - einer ganz anderen Form der Entschleunigung: Nur du, die Natur und dein eigenes Tempo bestimmen den Tag. In Annaberg-Lungötz kann man aktiv sein und gleichzeitig zur Ruhe kommen.Auf rund 10 km bestens präparierter Loipen gleiten Langläufer durch die verschneite Landschaft, ein Teil der Loipe ist abends sogar im Flutlicht beleuchtet. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, wandert auf geräumten Winterwegen vorbei an schneebedeckten Wiesen, ruhigen Wäldern und kann sich auf herrliche Ausblicke auf das Tennengebirge und den Dachstein freuen.Wer noch tiefer in die Natur eintauchen möchte, entdeckt beim Schneeschuhwandern unberührte Plätze und stille Winkel des Lammertals. Und für sportlich ambitioniertere Gipfelstürmer wartet eine Auswahl an aussichtsreichen Skitouren.Bewegung im Schnee, frische Bergluft und herzliche Gastfreundschaft wird hier zu einem echten Wohlfühlerlebnis. Regelmäßig werden auch geführte Schneeschuh- & Winterwanderungen angeboten, Langlaufschnupperkurse und Guides für Skitouren. Für welche Sportart du dich auch immer entscheidest, das passende Equipment dazu kann bequem vor Ort ausgeliehen werden.Mit der Tennengau Plus Card mehr erlebenGäste, die in Annaberg-Lungötz übernachten, erhalten kostenlos die Tennengau Plus Card, die zahlreiche Vorteile bietet: ermäßigte Teilnahme an geführten Schneeschuh- und Winterwanderungen, Gratis-Eisbaden im Waldbad - im wahrsten Sinn des Wortes eine coole Sache- und Vergünstigungen in ausgewählten Freizeiteinrichtungen. So lässt sich der Winter besonders entspannt genießen: nachhaltig, bequem und voller kleiner Extras.Ob beim stimmungsvollen Adventmarkt, beim mystischen Perchtenlauf oder beim lautlosen Wandern durch den Schnee - Annaberg-Lungötz zeigt im Winter seine sanfte, herzliche und zugleich kraftvolle Seite. Ein Ort, an dem Stille, Bewegung und echte Tradition zu einem besonderen Erlebnis verschmelzen. www.annaberg-lungoetz.comPressekontakt:Tourismusverband Annaberg-LungötzAnnaberg 215A-5524 Annaberg-Lungötz / Salzburger LandTel.: +43 6463 8690Mail: info@annaberg-lungoetz.comWeb: www.annaberg-lungoetz.comPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Annaberg-Lungötz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177533/6158427