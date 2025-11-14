Baden-Baden (ots) -Live-Podcasts in drei Locations / vom 10. bis 12. April 2026 in Mannheim / u. a. mit "Dark Matters", "Zwei Seiten" und "Henke's Corner" / Vorverkauf ab 14.11.2025Das SWR Podcastfestival verwandelt Mannheim auch 2026 zum Podcast-Hotspot. An insgesamt drei Tagen - vom 10. bis 12. April - präsentiert der SWR Live-Podcasts in drei Locations. Von True Crime über Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcasterinnen und Podcaster aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Auch für kleine Podcastfans ist wieder gesorgt: mit "Tigerentenclub - Die Hör-Spiel-Show" und dem "Lachlabor" gibt es interaktive Angebote für Kinder. Das SWR Podcastfestival ist eine Kooperation von SWR und 190a GmbH. Tickets gibt es ab dem 14. November unter SWR.de/podcastfestival zu kaufen.Live-Podcasts für jeden GeschmackDas SWR Podcastfestival findet vom 10. bis 12. April 2026 zum vierten Mal in Mannheim statt. An drei Tagen präsentiert der SWR vielfältige Podcasts für junge Menschen - das Publikum kann seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Das Angebot umfasst unterschiedliche Genres. Neben SWR Podcasts sind auch Angebote aus dem ARD-Kosmos sowie Formate von externen Podcaster:innen dabei. Die Veranstaltungen finden an drei Orten in Mannheim statt: in der Alten Feuerwache, dem Jugendkulturzentrum Forum und im Capitol. Alle Live-Podcasts werden aufgezeichnet und können ab dem jeweils nächsten Tag in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/) nachgehört werden.Tickets und ProgrammTickets für das SWR Podcastfestival 2026 gibt es ab 14. November unter SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html) zu kaufen.Freitag, 10. April 202620 Uhr: "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Tim Mälzer und Jan Ullrich - Alte Feuerwache20 Uhr: "She's talking" - ForumSamstag, 11. April 202615:30 Uhr: "Meilensteine - Alben, die Geschichte machen" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "Reisen Reisen" - Forum20 Uhr: "Flexikon" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Psychologie to go!" - ForumSonntag, 12. April 202615:30 Uhr: "Amerika, wir müssen reden!" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "Zwei Seiten - Der Podcast über Bücher" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "Lachlabor - Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln" - Capitol15:30 Uhr: "Dark Matters" - Forum20 Uhr: "Henke's Corner" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Was bisher geschah" - Alte Feuerwache20 Uhr: "40+ Die Podcast Therapie" - ForumÄnderungen vorbehalten, weitere Podcasts: t.b.a.Weitere Informationen unter: SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html) und http://swr.li/swr-podcastfestival-2026-in-mannheimFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6158417