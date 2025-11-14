Die Aktie von Eli Lilly hat sich in dieser Woche erstmals über der Marke von 1.000 Dollar festgesetzt. Am gestrigen Donnerstag markierte der Pharma-Wert bei 1.032,95 Dollar ein neues Rekordhoch und ging etwas niedriger mit einem Börsenwert von rund 917 Milliarden Dollar aus dem Handel. Die Billionen-Dollar-Marke ist nicht mehr weit entfernt.Eli Lilly wäre der erste Pharma-Konzern überhaupt, dem diese extreme Bewertung zugesprochen würde. Die beeindruckende Neubewertung des Unternehmens in den zurückliegenden ...

