Die Aktie von Nagarro kannte in den vergangenen Monaten und Jahren fast nur eine Richtung: die nach unten. Am heutigen Freitag hat sie nun ein klares Lebenszeichen gesendet. Mehr als 20 Prozent geht es nach oben. Die Aktie ist damit der mit Abstand beste Wert des Tages im Nebenwerte-Index SDAX.Der IT-Dienstleister hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und bestätigt seine Jahresprognose. Der Umsatz legte um 4,8 Prozent auf 254,6 Millionen Euro zu, währungsbereinigt um 9,4 Prozent. ...

