DJ TABELLE/EU-BIP 3Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)

=== . Veränderung Veränderung . gg Vorquartal gg Vorjahr . +/- in Prozent . Q3 Q2 Q3 Q2 Eurozone-20 +0,2 +0,1 +1,4 +1,5 EU-27 +0,3 +0,2 +1,6 +1,6 Belgien +0,3 +0,2 +1,1 +1,0 Bulgarien +0,7 +0,9 +3,2 +3,4 Dänemark k.A. +1,0 k.A. +1,6 Deutschland 0,0 -0,2 +0,3 +0,3 Estland +0,2 +0,6 +0,9 +0,5 Finnland* -0,1 -0,4 -0,9 0,0 Frankreich +0,5 +0,3 +0,9 +0,7 Griechenland k.A. +0,6 k.A. +1,7 Irland -0,1 +0,2 +12,3 +18,0 Italien 0,0 -0,1 +0,4 +0,5 Kroatien k.A. +1,1 k.A. +3,4 Lettland k.A. +0,1 k.A. +1,1 Litauen -0,2 +0,6 +1,9 +3,2 Luxemburg k.A. +0,6 k.A. -0,2 Malta k.A. +0,6 k.A. +2,3 Niederlande* +0,4 +0,3 +1,6 +1,7 Österreich +0,1 -0,1 +0,6 +0,5 Polen +0,8 +0,8 +3,7 +3,0 Portugal +0,8 +0,7 +2,4 +1,8 Rumänien -0,2 +1,0 +1,4 +2,2 Schweden* +1,1 +0,6 +2,4 +1,5 Slowakei +0,3 +0,2 +0,9 +0,7 Slowenien +0,8 +0,9 +1,6 +0,9 Spanien +0,6 +0,8 +2,8 +3,0 Tschechien +0,7 +0,5 +2,7 +2,6 Ungarn 0,0 +0,5 +0,6 +0,2 Zypern +0,9 +0,7 +3,6 +3,6 Island k.A. -0,7 k.A. -0,7 Norwegen k.A. +0,8 k.A. -1,3 Schweiz k.A. +0,2 k.A. +1,5 USA k.A. +0,9 k.A. +2,1 ===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

