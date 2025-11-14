MinIO, die Datenplattform für Enterprise AI, hat heute die Ernennung von Ran Kurup zum Chief Corporate Development Officer bekannt gegeben. In dieser neu geschaffenen Position wird Herr Kurup die globalen strategischen Wachstumsinitiativen von MinIO leiten, darunter die geografische Expansion, Fusionen und Übernahmen sowie andere Investitionsstrategien, die darauf abzielen, die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der KI-Dateninfrastruktur für Unternehmen auszubauen.

Herr Kurup wechselt von Intel Capital zu MinIO, wo er eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von wachstumsstarken Unternehmen in den Bereichen KI, Dateninfrastruktur und Unternehmenstechnologie spielte. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in der operativen Umsetzung einer Vielzahl unterschiedlicher Investitionen ist er bestens positioniert, um die langfristigen Wachstumsziele von MinIO voranzutreiben.

"Die Ernennung von Ran unterstreicht das Engagement von MinIO für die Umsetzung einer disziplinierten und expansiven Wachstumsstrategie", erklärte Garima Kapoor, Mitbegründerin und Co-CEO von MinIO. "Im Zuge unserer weiteren globalen Expansion wird seine Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Technologieinvestitionen und Unternehmensumwandlung entscheidend zur Gestaltung der nächsten Phase unserer Marktexpansion beitragen."

Kurups Schwerpunkt wird darauf liegen, die strategische Wachstumsroadmap von MinIO zu beschleunigen, da die Nachfrage nach dem exaskaligen, KI-fähigen Datenspeicher des Unternehmens weiter steigt. MinIO ermöglicht es Unternehmen, ihre Dateninfrastruktur zu modernisieren und KI-Initiativen mit einer sicheren, souveränen und unbegrenzt skalierbaren Grundlage zu unterstützen, die sich vom Edge über den Core bis zur Cloud erstreckt.

"MinIO nimmt eine einzigartige Position im Ökosystem der Unternehmensdaten ein", erklärte Ran Kurup, Chief Corporate Development Officer bei MinIO. "Die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden den Besitz und die unbegrenzte Skalierung der Datenebene zu ermöglichen, die ihre KI-Anwendungen unterstützt, ist auf dem Markt unübertroffen. Mit seiner Dynamik, seinem beschleunigten Wachstum und seiner klaren strategischen Vision ist MinIO hervorragend positioniert, um sein Wachstum fortzusetzen und seine Führungsposition im KI-Sektor zu behaupten."

Im Februar 2025 gab MinIO bekannt, dass das Unternehmen profitabel arbeitet und in den letzten zwei Jahren ein Wachstum des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von 149 erzielt hat, wobei die Dynamik bei den Exascale-KI-Kundenimplementierungen zunimmt. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz weiter aus, da Unternehmen und Regierungsorganisationen die AIStor-Plattform von MinIO einsetzen, um umfangreiche Daten- und KI-Workloads zu unterstützen.

Über MinIO

MinIO ist die Datenbasis für Unternehmens-KI. MinIO AIStor wurde für Exascale-Leistung und unbegrenzte Skalierbarkeit entwickelt und bietet einen sicheren, souveränen und KI-fähigen Datenspeicher, der sich vom Edge über den Core bis zur Cloud erstreckt. Mit seiner weit verbreiteten Einführung in den Fortune-100- und Fortune-500-Unternehmen definiert MinIO neu, wie Unternehmen und Behörden im Zeitalter der KI ihre Daten speichern, verwalten und mobilisieren. MinIO wird von Jerry Yangs AME Cloud Ventures, Dell Technologies, General Catalyst, Index Ventures, Intel Capital, Softbank Vision Fund 2 und anderen unterstützt.

