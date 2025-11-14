Ananda Scientific Inc., ein Unternehmen für die Entwicklung von Arzneimitteln im klinischen Stadium, das innovative Therapien für schwerwiegende neuropsychiatrische Störungen vorantreibt, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Benta SAS bekannt. Die Absichtserklärung bekundet die Absicht der Parteien, eine mögliche Zusammenarbeit zu prüfen, die sich auf die Beschleunigung der Entwicklung und künftige Verfügbarkeit einer neuen Behandlung für posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) in Europa und der Region Naher Osten/Nordafrika (MENA) konzentriert.

PTSD ist eine chronische und schwächende Erkrankung, von der Millionen Menschen weltweit betroffen sind. Trotz ihrer hohen Prävalenz und ihrer verheerenden Auswirkungen auf Patienten, Familien und Gemeinschaften gibt es seit über zwei Jahrzehnten kein neues zugelassenes Medikament für PTSD was den dringenden medizinischen Bedarf unterstreicht.

Im Rahmen seiner klinischen Entwicklungspipeline treibt Ananda Scientific derzeit die Entwicklung von Nantheia, voran, einem Prüfpräparat, das in klinischen Studien zur Behandlung von PTBS evaluiert wird. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird Ananda Scientific weiterhin alle Aspekte der klinischen Entwicklung leiten, während Benta sich darauf konzentrieren wird, seine Fertigungskompetenz und Infrastruktur zu nutzen, um die potenzielle zukünftige Produktentwicklung, Skalierung und regionale Distribution in Europa und der MENA-Region zu unterstützen.

"Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, innovative Therapien für neuropsychiatrische Erkrankungen anzubieten, für die Patienten nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten haben", sagte Sohail Zaidi, Chief Executive Officer von Ananda Scientific Inc. "Es besteht ein dringender und wachsender globaler Bedarf an neuen Therapien für PTBS. Mit unserem klinischen Nantheia -Entwicklungsprogramm treiben wir einen vielversprechenden Kandidaten durch strenge klinische Bewertungen voran, und potenzielle Kooperationen wie diese können dazu beitragen, die Bereitschaft für die zukünftige Herstellung und den Vertrieb sicherzustellen."

"Wir bei Benta setzen uns dafür ein, die Entwicklung transformativer Therapeutika zu unterstützen, die das Leben der Patienten wirklich verbessern können", sagte Bernard Tannoury, Präsident von Benta SAS (Frankreich). "Wir freuen uns, Möglichkeiten zu erkunden, wie wir mit unseren Produktionskapazitäten und unserem technischen Know-how die Bemühungen von Ananda Scientific unterstützen können, Patienten in Europa und der MENA-Region innovative PTBS-Behandlungen anzubieten."

Diese Absichtserklärung unterstreicht das gemeinsame Interesse beider Unternehmen, die psychische Gesundheitsversorgung durch wissenschaftliche Innovationen und die Entwicklung hochwertiger Arzneimittel voranzutreiben, um die Ergebnisse für Patienten mit PTBS zu verbessern.

Über Ananda Scientific Inc, USA

Ananda Scientific Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für neuropsychiatrische Störungen konzentriert. Das führende Forschungsprogramm des Unternehmens, Nantheia, wird derzeit in klinischen Studien zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen neuropsychiatrischen Indikationen evaluiert. Mit Hilfe einer fortschrittlichen Technologie zur Wirkstofffreisetzung und einer robusten klinischen Pipeline hat sich Ananda zum Ziel gesetzt, durch strenge klinische Forschung und globale Partnerschaften wichtige ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu adressieren.

Über Benta SAS, Frankreich

Benta SAS ist ein in Frankreich ansässiges Pharmaunternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb hochwertiger pharmazeutischer Produkte befasst. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Innovatoren weltweit zusammen, um Therapeutika der nächsten Generation voranzutreiben und den Zugang zu bahnbrechenden Behandlungen in verschiedenen Therapiebereichen zu verbessern, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf Europa und der MENA-Region liegt.

