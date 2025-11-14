ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Buy" belassen. Das starke Sach- und Haftpflichtgeschäft sei durch die Entwicklung im Bereich Lebensversicherungen teilweise getrübt worden, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Insgesamt sei der Quartalsbericht aber positiv zu werten./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561





© 2025 dpa-AFX-Analyser