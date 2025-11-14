Der Silberpreis hat nach dem Ende des US-Shutdowns wieder Fahrt aufgenommen befand sich am Donnerstag auf "Tuchfühlung" mit seinem Rekordhoch oberhalb von 54 Dollar. So viel Luft nach oben hat das Weißmetall jetzt. Sowohl Gold als auch Silber haben von der Erwartung profitiert, dass die US-Notenbank in einem stabileren politischen Umfeld ihren geldpolitischen Kurs lockern wird. Sinkende Zinsen schwächen typischerweise den Dollar, was wiederum Edelmetalle ...

