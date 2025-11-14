Es erscheint unglaublich und doch ist es wahr. Die erste Notenbank in Europa hat Bitcoin in ihre Bilanz aufgenommen. Das steckt konkret hinter dem Vorhaben, und darum könnten bald noch mehr Gelder investiert werden. Bitcoin und Zentralbanken gelten eigentlich als natürliche Feinde. Doch tatsächlich hat sich jetzt eine unglaubliche Entwicklung ergeben und das erste europäische Land bzw. dessen Notenbank hat jetzt Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE