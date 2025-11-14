Nagarro berichtete ein starkes drittes Quartal mit deutlichen Verbesserungen bei Umsatz- und Ergebniswachstum. Der Umsatz stieg berichtet um 4,8% ggü Vorjahr, und um 9,4% in konstanten Wechselkursen, unterstützt durch starken Schwung in den Bereichen Consulting sowie Automobil- und Fertigungsindustrie. Das organische Wachstum und die sequenziellen Trends haben sich ebenfalls verbessert. Normalisierte Kostendynamiken führten zu einer Expansion der Bruttomarge um 160 Basispunkte und einer adj. EBITDA-Marge von 17,3%, die deutlich über der Zielspanne für das Gesamtjahr (13,5-14,5%) liegt. Nach dem starken Q3, und mit der Aussicht auf typische Saisonalität in Q4, bestätigte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Obwohl die Visibilität im Sektor eingeschränkt bleibt, haben sich die operativen Trends für Nagarro verbessert. Eine solide Cash-Generierung und ein resilienter Geschäfts-Mix unterstützen eine optimistische Prognose. Wir haben unsere Ergebnisschätzungen leicht nach oben angepasst und das Kursziel folglich auf 92,00 EUR angehoben (alt: 90,00 EUR). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se





