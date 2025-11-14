Nach einem deutlichen Kursrückgang am Donnerstag geht es für die Aktie von Siemens Energy am Freitag wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und wie: Der Kurs schnellt nach aktuellen Zahlen um mehr als +10% hinauf und pirscht sich an das Rekordhoch von 113,95 € heran. Wie sind die Ergebnisse einzuschätzen und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Starke Zahlen und Top-Ausblick Am Donnerstagabend hat der Energietechnikkonzern nachbörslich Zahlen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.