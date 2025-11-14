Laut einer Studie von Simon-Kucher stehen bei den Versicherern n Digitalisierung und KI weit oben auf der Agenda. Als wichtigstes Handlungsfeld sehen die Gesellschaften den Ausbau digitaler Services für Vertriebspartner. Doch es hakt an der Umsetzung. So sind erste KI-Projekte oft noch Insellösungen. Für die aktuelle Vertriebsstudie hat die Unternehmensberatung Simon-Kucher Versicherer zu den größten Handlungsfeldern und Prioritäten befragt. Die Basis bildete ein Fragebogen mit fünf Themenblöcken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
