Die großen US-Technologiekonzerne sind zurück am Anleihemarkt: Nach einem ruhigen Sommer hat sich die Emissionstätigkeit im US-Investment-Grade-Segment im September und Oktober deutlich belebt - angeführt von Meta, Alphabet und Oracle. Der Hintergrund: Der Investitionsboom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) erreicht neue Dimensionen, und die Finanzierung erfolgt zunehmend auch über den Kapitalmarkt. Im Jahr 2025 werden Microsoft, Oracle, Apple, Amazon, Meta und Alphabet nach Unternehmensangaben gemeinsam mehr als 400 Milliarden US-Dollar investieren - ein sprunghafter Anstieg gegenüber geschätzten 234 Milliarden US-Dollar ...

