Datum der Anmeldung:
12.11.2025
Aktenzeichen:
B3-111/25
Unternehmen:
Luxinva S.A., Luxemburg/LUX (Abu Dhabi Investment Authority 'ADIA'); Erwerb eines Minderheitsanteils an der Argent Ventures B.V., Amsterdam/NL, von der Warburg Pincus LLC, New York, NY/USA
Produktmärkte:
IVD-Testinstrumente und Reagenzien für Elektrophorese und für Assays zu Autoimmun- und Infektionskrankheiten, in-vitro-Diagnostik
