Datum der Anmeldung:
12.11.2025
Aktenzeichen:
B3-109/25
Unternehmen:
Dominion Healthcare Acquisition Corporation, Beverly Hills, CA/USA (Platinum Equity Group); Erwerb aller ausgegebenen Anteile an und alleiniger Kontrolle über O&M PHS, LLC, Glen Allen, VA/USA von der Owens & Minor, Inc., Glen Allen, VA/USA
Produktmärkte:
Medizinprodukte wie z.B. Masken Schutzausrüstungen OP-Kits OP-Kittel OP-Tücher Patientenpflegeprodukte Spritzen Kanüle, Medizinprodukte wie z.B. Masken Schutzausrüstungen OP-Kits OP-Kittel OP-Tücher Patientenpflegeprodukte Spritzen Kanüle
12.11.2025
Aktenzeichen:
B3-109/25
Unternehmen:
Dominion Healthcare Acquisition Corporation, Beverly Hills, CA/USA (Platinum Equity Group); Erwerb aller ausgegebenen Anteile an und alleiniger Kontrolle über O&M PHS, LLC, Glen Allen, VA/USA von der Owens & Minor, Inc., Glen Allen, VA/USA
Produktmärkte:
Medizinprodukte wie z.B. Masken Schutzausrüstungen OP-Kits OP-Kittel OP-Tücher Patientenpflegeprodukte Spritzen Kanüle, Medizinprodukte wie z.B. Masken Schutzausrüstungen OP-Kits OP-Kittel OP-Tücher Patientenpflegeprodukte Spritzen Kanüle
© 2025 Bundeskartellamt