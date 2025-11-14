Datum der Anmeldung:
11.11.2025
Aktenzeichen:
B6-64/25
Unternehmen:
Mediengruppe Bayern GmbH, Passau (D); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an der Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG, Bamberg (D)
Produktmärkte:
Anzeigenblätter, Fachzeitschriften, regionale Abonnement Tageszeitungen
11.11.2025
Aktenzeichen:
B6-64/25
Unternehmen:
Mediengruppe Bayern GmbH, Passau (D); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an der Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG, Bamberg (D)
Produktmärkte:
Anzeigenblätter, Fachzeitschriften, regionale Abonnement Tageszeitungen
© 2025 Bundeskartellamt