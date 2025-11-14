Datum der Anmeldung:
11.11.2025
Aktenzeichen:
B3-108/25
Unternehmen:
Artemed SE, Tutzing am Starnberger See; Erwerb aller Anteile an der und der alleinigen Kontrolle über die Behandlungszentrum Kempfenhausen für Multiple Sklerose Kranke gemeinnützige GmbH, Berg am Starnberger See, -in Insolvenz-, (Marianne-Strauß-Klinikum)
Produktmärkte:
Behandlungszentrum für Multiple Sklerose Kranke
