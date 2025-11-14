Original-Research: Diversified Energy PLC - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Diversified Energy PLC Company Name: Diversified Energy PLC ISIN: GB00BYX7JT74 Reason for the research: Q3 results Recommendation: Buy from: 14.11.2025 Target price: GBp2600 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from GBp 1700.00 to GBp 2600.00.



Abstract:

Q3/25 hedged adjusted EBITDA before land sales more than doubled to USD212m (FBe: USD219m; Q3/24: USD104m) as hedged revenue (+80% due mainly to the Maverick acquisition) outpaced recurring opex (+62%). Gains from land sales came in at USD74m (FBe: USD8m; Q3/24: USD11m) compared with USD70m in H1/25 (H1/24: USD7m). DEC's 2.3m acre undeveloped land position in Texas, New Mexico and Oklahoma suggests that land sales will remain an important part of DEC's P&L in coming years. Based on the strong Q3/25 performance, management has raised 2025 hedged adjusted EBITDA guidance from USD825m-USD875m to USD900m-USD925m. Leverage fell 20% during 9M/25 and at 2.4x is now within the group's target range of 2.0x-2.4x for the first time since end-March 2024, and so we expect DEC's multi-basin roll-up strategy to continue apace. The commodity pricing outlook also looks benign. Futures curves indicate a 2026 average price for DEC's current commodity basket of 5% above the 2025 level. Later this month DEC will transfer its primary listing to the New York Stock Exchange. The move will optimise the positioning of the DEC share for inclusion in US equity indices and exchange traded funds and in our view will help narrow the valuation discount to larger US peers. We have raised our price target to GBp2,600 (previously: GBp1,700) and maintain our Buy recommendation. Upside: 130%.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 1700,00 auf GBp 2600,00.



Zusammenfassung:

Das gesicherte bereinigte EBITDA vor Grundstücksverkäufen hat sich im dritten Quartal 2025 auf USD212 Mio. mehr als verdoppelt (FBe: USD219 Mio.; Q3/24: USD104 Mio.), da die abgesicherten Umsatzerlöse (+80 %, hauptsächlich aufgrund der Übernahme von Maverick) die wiederkehrenden Betriebsausgaben (+62 %) überstiegen. Die Gewinne aus Grundstücksverkäufen beliefen sich auf USD74 Mio. (FBe: USD8 Mio.; Q3/24: USD11 Mio.) gegenüber USD70 Mio. im ersten Halbjahr 2025 (H1/24: USD7 Mio.). Die 2,3 Millionen Morgen unbebauter Grundstücke von DEC in Texas, New Mexico und Oklahoma lassen darauf schließen, dass Grundstücksverkäufe auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil der Gewinn- und Verlustrechnung von DEC bleiben werden. Aufgrund der starken Ergebnisse im dritten Quartal 2025 hat das Management die Prognose für das gesicherte bereinigte EBITDA für 2025 von USD825 Mio. bis USD875 Mio. auf USD900 Mio. bis USD925 Mio. angehoben. Die Verschuldungsquote sank in den ersten neun Monaten 2025 um 20% und liegt mit 2,4 nun erstmals seit Ende März 2024 innerhalb der Zielbandbreite der Gruppe von 2,0 bis 2,4. Wir gehen daher davon aus, dass DEC seine Multi-Basin-Roll-up-Strategie zügig fortsetzen wird. Auch die Aussichten für die Rohstoffpreise sehen günstig aus. Die Terminkurven deuten darauf hin, dass der Durchschnittspreis für den aktuellen Rohstoffkorb von DEC im Jahr 2026 um 5% über dem Niveau von 2025 liegen wird. Im Laufe dieses Monats wird DEC seine Hauptnotierung an die New Yorker Börse verlegen. Dieser Schritt wird die Positionierung der DEC-Aktie für die Aufnahme in US-Aktienindizes und Exchange Traded Funds optimieren und unserer Ansicht nach dazu beitragen, den Bewertungsabschlag gegenüber größeren US-Konkurrenten zu verringern. Wir haben unser Kursziel auf GBp2.600 (zuvor: GBp1.700) angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Kurspotential: 130%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



