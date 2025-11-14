EQS-News: GSMA / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Der Countdown für den GSMA MWC26 Barcelona beginnt mit Vordenkern, die von SpaceX und Starlink, die zum Abflug bereitstehen



Die Registrierung beginnt mit der Enthüllung neuer dynamischer und immersiver Ausstellungserlebnisse, darunter 4YFN, Airport of the Future, CircuitX, New Frontiers LONDON, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- MWC26 Barcelona , die weltweit größte und einflussreichste Konnektivitätsveranstaltung, steht nun für Anmeldungen bereit und findet vom 2. bis 5. März 2026 in der ikonischen Gran Via der Fira de Barcelona statt. MWC26 feiert zwei Jahrzehnte branchenprägender Momente und Partnerschaften in Barcelona und bringt weltweit führende Unternehmen, Innovatoren sowie politische Entscheidungsträger zusammen, um die Technologien zu erkunden, die den digitalen Wandel in allen Branchen und in der Gesellschaft gestalten. Unter dem Veranstaltungsthema "The IQ Era" (übersetzt: Das IQ-Zeitalter) steht die MWC26 ganz im Zeichen eines neuen Zeitalters der Intelligenz durch eine smartere Vernetzung. Es folgt auf " 20 years of iconic thought leadership " (20 Jahre wegweisender Vordenkerrolle) von Größen unserer Branche auf den Bühnen des MWC. In der Ruhmeshalle der MWC-Redner werden auf der MWC26 die Präsidentin und Betriebsleiterin von SpaceX, Gwynne Shotwell, sowie der Bereichsleiter für Engineering bei Starlink, Michael Nicolls, vertreten sein. Ebenfalls auf der Hauptbühne dabei, weitere Vordenker werden zu gegebener Zeit auf unserer Website bekanntgegeben: Gopal Vittal, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Bharti Airtel Group und Vorsitzender der GSMA;

Der Präsident und Geschäftsführer von BostonGene sowie der Geschäftsführer und Vorsitzende von NetCracker, Andrew Feinberg;

Die Geschäftsführerin der Orange Group, Christel Heydemann;

Der Geschäftsführer von Rakuten, Mickey Mikitani;

Der Geschäftsführer der VEON Group, Kaan Terzioglu;

Zu den wiederkehrenden Favoriten gehören das GSMA Ministerialprogramm , 4YFN26 , die GLOMOs, Talent Arena und BEAT BARCELONA sowie neue immersive Erfahrungen:

Vorgestellt werden Spitzentechnologien wie Quantencomputing, physische KI sowie satellitengestützte und nicht-terrestrische Netze, mit Live-Demos von Aalyria, Agibot, Equatys, Eutelsat und Toshiba Quantum. Airport of the Future: Die neue Zone, zu der auch der wiederkehrende Kongress "Smart Airports Summit" gehört, ist eine immersive Ausstellungserfahrung, die zeigt, wie vernetzte Technologien die Luftfahrt und den Flugverkehr verändern, mit interaktiven Demos von Innovatoren, einschließlich der Zonenpartner Airbus sowie Outsight.

Die neue Zone, zu der auch der wiederkehrende Kongress "Smart Airports Summit" gehört, ist eine immersive Ausstellungserfahrung, die zeigt, wie vernetzte Technologien die Luftfahrt und den Flugverkehr verändern, mit interaktiven Demos von Innovatoren, einschließlich der Zonenpartner Airbus sowie Outsight. CircuitX : Als Teil der Zusammenarbeit zwischen GSMA Foundry, Mobile World Capital Barcelona und dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der von der Fira de Barcelona verwaltet wird, präsentiert CircuitX die neuesten Fortschritte im Bereich der intelligenten Mobilität und der immersiven Fan-Erlebnisse. Teilnehmer können interaktive Demo-Pods erkunden und an Live-Sitzungen von Branchenführern teilnehmen, was die erste Phase einer spannenden mehrjährigen Reise markiert. 4YFN kehrt zu seinem 11. Jahr mit dem Thema Infinite AI (Unendliche KI) zurück und feiert das grenzenlose Potenzial der menschlichen und maschinellen Kreativität. Zu den Highlights gehören die " 4YFN26 Awards " sowie ein 4YFN Partnerprogramm, das von Amazon Web Services veranstaltet wird. Die Partnerprogramme des MWC umfassen Vorträge von Alibaba Cloud, dem Barça Innovation Hub des FC Barcelona, der Regierung von Katalonien, GTI, Huawei, O-RAN Alliance und Samsung, SK Telecom, Tecno Mobile, Telus, World Internet Conference und YOFC. Zu den neuen Partnern für 2026 gehören MediaTek und ViaSat. Medienvertreter sind eingeladen, hier einen kostenlosen Presseausweis zu beantragen. Klicken Sie hier , um die vollständige Pressemitteilung zu lesen Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5620717/GSMA_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-countdown-fur-den-gsma-mwc26-barcelona-beginnt-mit-vordenkern-die-von-spacex-und-starlink-die-zum-abflug-bereitstehen-302615568.html



