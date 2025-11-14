Erst lieferte die New Glenn erfolgreich ihre Mars-Fracht ab. Kurz darauf musste sie eine Leistung vollbringen, an der sie beim ersten Mal noch gescheitert war. Blue Origin aus Kent im US-Bundesstaat Washington hat am 13. November 2025 seine zweite New-Glenn-Rakete erfolgreich gestartet. Die Mission von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida setzte die Nasa-Nutzlast Escapade planmäßig aus. Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch Minuten ...

