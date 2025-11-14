London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Anleihen aus den USA und der Eurozone bewegten sich in der vergangenen Woche kaum, da entscheidende Auslöser fehlten, die die Kurse hätten beeinflussen können, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Immerhin habe Washington nun den Shutdown beendet. Trotzdem könnte es sein, dass wir noch länger auf die Wirtschaftsdaten für den Oktober warten müssen, die normalerweise im laufenden Monat veröffentlicht worden wären, so die Experten von RBC BlueBay Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de