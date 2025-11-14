Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Alphabet Inc. (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) hat eine neue Anleihe (ISIN US02079KAU16/ WKN A4EKSX) mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Es handle sich um eine sogenannte Floating Rate Note - die Verzinsung sei variabel und orientiere sich am US-Referenzzins SOFR zuzüglich eines festen Aufschlags von 0,52%. Auf Basis des aktuellen SOFR würde sich ein Kupon von rund 4,49% ergeben. Der endgültige Zinssatz hänge vom tatsächlichen Stand des Referenzzinses während der jeweiligen Zinsperiode ab. Der erste Zinstermin sei für den 17. Februar 2026 vorgesehen, die Endfälligkeit liege am 15. November 2028. Die Mindestanlage betrage 1.000 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liege bei etwa 100,37%. Anleger sollten das Währungsrisiko beachten. Das Rating von Standard & Poor's: AA+. (Bonds weekly Ausgabe vom 13.11.2025) (14.11.2025/alc/n/a) ...

