Linz (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichung der Inflationsdaten in Tschechien in dieser Woche zeigten keine Veränderung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Jahresvergleich liege die Inflation unverändert bei 2,5% und somit über dem Ziel der tschechischen Notenbank CNB. Unbedeutend sei diese Veröffentlichung aber keineswegs. Denn die nach wie vor hohe Inflation beflügele die Tschechische Krone (CZK) weiter. EUR/CZK stehe heute Morgen bei 24,182 - damit sei sie so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Grund dafür sei auch die Erwartung, dass die CNB den Leitzins in der letzten Sitzung des Jahres, am 18. Dezember, unverändert bei 3,5% belassen werde. Auch das Wirtschaftswachstum habe mit zuletzt 2,7% im Spitzenfeld der mitteleuropäischen Staaten gelegen. (14.11.2025/alc/a/a) ...

