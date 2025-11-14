Oldenburg (www.fondscheck.de) - Der LOYS Innovation Leaders Fonds (ISIN DE000A412SP7/ WKN A412SP) verfolgt das Ziel, in besonders innovative Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit zu investieren, so die Experten von LOYS.Grundlage des Investmentansatzes sei ein eigens entwickelter Innovationsmessansatz, mit dem das Fondsmanagement gezielt jene Unternehmen identifiziere, die durch nachhaltige Forschung und Entwicklung, technologische Führerschaft sowie messbare wirtschaftliche Erfolge langfristig überzeugen würden. Das Anlageuniversum sei branchenübergreifend und nicht auf einzelne Sektoren beschränkt. Die Aktienauswahl erfolge unabhängig von kurzfristigen Markttrends und orientiere sich an der Innovationskraft der Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
