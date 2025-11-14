Der neue XRP-ETF startet spektakulär, doch zeitgleich reißt ein globaler Ausverkauf ausgelöst durch schwache China-Daten den Krypto-Markt brutal nach unten.Der Start hätte kaum beeindruckender sein können: Canary Capitals neuer Spot-XRP-ETF legte am 13. November auf der Nasdaq einen historischen Auftritt hin und verzeichnete mit 58 Millionen US-Dollar Handelsvolumen den stärksten ETF-Launch des Jahres 2025. Gleichzeitig erlebte der Kryptomarkt einen der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Monate. XRP notiert am Freitagmittag 8,6 Prozent tiefer bei 2,28 US-Dollar.Auslöser hierfür waren überraschend schwache Konjunkturdaten aus China, die die asiatischen Märkte massiv unter Druck setzten …

