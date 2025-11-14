FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe beim Auftragseingang und beim bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der freie Barmittelzufluss sei in etwa wie von ihm erwartet ausgefallen./la/mis



