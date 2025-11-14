DJ WV Stahl: Strompreis-Vorschlag aus Berlin hilft Stahlindustrie nicht

DOW JONES--Der von der Bundesregierung vorgeschlagene Industriestrompreis wirke nicht für die Stahlindustrie, kritisiert der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl. Ein Strompreis von 5 Cent pro Kilowattstunde für energieintensive Industrien, sei ein wichtiges Signal der Bundesregierung, damit er aber auch tatsächlich Wirkung entfalte, brauche es eine Anpassung des EU-Beihilferahmens, so Hauptgeschäftsführerin Kerstin Maria Rippel.

"Aufgrund der geltenden beihilferechtlichen Vorgaben im Clean Industrial Deal State Aid Framework, kurz CISAF, geht die nun geplante Regelung ... an der Stahlindustrie vorbei", sagte Rippel. Nötig sei eine Aufhebung zentraler Beschränkungen: Ein wirksamer Industriestrompreis müsse für den gesamten Stromverbrauch gelten und uneingeschränkt mit der CO2-Strompreiskompensation kombinierbar sein.

Eine konkrete und schnelle Lösung bestünde in einem international wettbewerbsfähigen Strompreis für die Industrie von 30 bis 60 Euro pro Megawattstunde inklusive der Netzentgelte und aller Abgaben und Umlagen.

November 14, 2025 06:25 ET (11:25 GMT)

