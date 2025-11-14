Eine Woche voller richtungsweisender Unternehmensausblicke, wichtiger Konjunktursignale aus aller Welt und politischer Gipfeltreffen: Von Siemens Healthineers bis NVIDIA, von EZB-Daten bis FOMC-Protokoll - die Märkte stehen vor entscheidenden Impulsen.Die neue Woche startet mit einem vollgepackten Termin-Kalender, der die Märkte maßgeblich bewegen könnte. Gleich zu Wochenbeginn liefern Siemens Healthineers, SUSS Microtec und die Deutsche Bank ...

