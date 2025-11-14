Frankfurt (ots) -Das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som gilt als weltweit erstes Resort, das die Prinzipien der Traditionellen Arabischen und Islamischen Medizin (TAIM) in ein ganzheitliches, zeitgemäßes Wellnesskonzept überführt. Eingebettet in die stille Weite Nordkatars verbindet das Resort die Weisheit einer jahrtausendealten Heilkunst mit modernster Wellness-Philosophie - und schafft so einen Ort, an dem Körper, Geist und Seele eine besondere Ruhe und Inspiration finden.TAIM, deren Grundlagen auf die Lehren des persischen Arztes Ibn Sina (Avicenna) aus dem Jahr 1025 n. Chr. zurückgehen, betrachtet Gesundheit als harmonisches Gleichgewicht der vier Körpersäfte (Humores)- Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Sein "Kanon der Medizin" ist eines der bedeutendsten medizinischen Werke des Mittelalters. Es fasst das damalige Wissen über Gesundheit, Krankheit und Heilkunst systematisch zusammen und war über Jahrhunderte das Standardwerk der Medizin - sowohl in der islamischen Welt als auch in Europa.Ungleichgewichte, die zu physischen oder emotionalen Beschwerden führen können, werden im Zulal Wellness Resort individuell diagnostiziert - unter anderem durch Pulsmessung, Anamnese und persönliche Gespräche - und mit maßgeschneiderten Programmen behandelt. Diese personalisierten Behandlungspläne umfassen Ernährungsempfehlungen, Kräutertherapien, Lebensstilanpassungen sowie spirituelle und körperliche Anwendungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste abgestimmt werden. Das Spezialisten-Team im Zulal wird von Dr. Bibi geleitet, die diese spezielle Medizin an der Universität von Kapstadt studiert hat.Ein Herzstück des Resorts ist The Apothecary, die hauseigene Kräuterwerkstatt, in der unter Anleitung erfahrener TAIM-Spezialisten individuelle Kräuterrezepturen entstehen. Mehr als 250 Heilpflanzen - von Kamille über Ingwer bis hin zu Löwenzahn - kommen hier zum Einsatz, um die innere Balance zu fördern und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu stärken. Ergänzend sorgen Hijama-Schröpftherapien, Massagen und energetische Anwendungen für die Aktivierung des Energieflusses und die ganzheitliche Regeneration.Mit seiner einzigartigen Verbindung aus Tradition und Innovation bietet das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som ein neuartiges Gesundheitskonzept für das 21. Jahrhundert - tief verwurzelt in der arabischen Heilkunst, doch ausgerichtet auf die Bedürfnisse der modernen Zeit.Hintergrund-Information:Der Kanon der Medizin beschreibt Gesundheit als Zustand des Gleichgewichts und Heilung als Rückkehr zu dieser Balance - ein Leitgedanke, der auch die Grundlage der heutigen Traditionellen Arabischen und Islamischen Medizin (TAIM) bildet. Dazu gehören:1. Ganzheitliches Gesundheitsverständnis: Der Mensch wird als Einheit von Körper, Geist und Seele betrachtet. Gesundheit entsteht durch das harmonische Zusammenspiel aller Kräfte und Elemente im Körper.2. Lehre von den vier Körpersäften (Humores): - Blut (sanguis) - steht für Wärme und Feuchtigkeit - Schleim (phlegma) - für Kälte und Feuchtigkeit - Gelbe Galle (chole) - für Wärme und Trockenheit - Schwarze Galle (melanchole) - für Kälte und Trockenheit Gesundheit bedeutet Balance dieser vier Säfte; Krankheit entsteht aus ihrem Ungleichgewicht.3. Einfluss äußerer und innerer Faktoren: Ernährung, Bewegung, Schlaf, Emotionen, Umwelt und Lebensführung beeinflussen das körperliche und seelische Gleichgewicht - ein Ansatz, der modernen ganzheitlichen Gesundheitskonzepten stark ähnelt.4. Diagnostik und Prävention: Ibn Sina betont die Bedeutung genauer Beobachtung, Pulsdiagnose und Anamnese. Ziel ist nicht nur die Behandlung von Krankheiten, sondern vor allem ihre Vorbeugung durch einen ausgewogenen Lebensstil.5. Therapieprinzipien: Heilung erfolgt durch natürliche Mittel - vor allem Ernährung, Pflanzenheilkunde und Lebensführung. Medikamente und Eingriffe kommen erst dann zum Einsatz, wenn der Körper die Balance nicht selbst wiederherstellen kann.Weitere Informationen oder Reservierungen per E-Mail an das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som unter reservations@zulal.com, per WhatsApp an +974 4477 6555 oder über www.zulal.com.Über das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som:Das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som ist eine einzigartige Wellnessoase für ganzheitliches Wohlbefinden und wurde von Msheireb Properties, einem führenden Projektentwickler in Katar, realisiert. Als größtes Wellness-Resort des Landes und erstes vollständig auf ganzheitliche Gesundheitskonzepte ausgerichtetes Resort im Nahen Osten präsentiert es weltweit erstmals die zeitgemäße Umsetzung der Traditionellen Arabischen und Islamischen Medizin (TAIM).Gelegen in Khasooma, einer abgeschiedenen Küstenregion im Norden Katars, bietet das Resort internationale Spitzenstandards in Verbindung mit lokalen Familienwerten. Der Name "Zulal" bedeutet auf Arabisch "reines, natürliches Wasser" und steht sinnbildlich für die Philosophie des Hauses. In zwei separaten Bereichen erleben Gäste maßgeschneiderte Gesundheits- und Wellnessprogramme: Zulal Serenity richtet sich an Erwachsene, die tiefgreifende therapeutische Anwendungen und Lebensstil-Programme genießen möchten, während Zulal Discovery Familien einlädt, gemeinsam spielerisch einen gesunden Lebensstil zu entdecken.