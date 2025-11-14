Wie ein Wissenschaftler die Schneemengen im Winter steigern will, damit die Wüstenstädte im Westen der USA im Sommer Wasser haben. Ein Großteil des Westens in den Vereinigten Staaten ist auf die Schneedecke im Winter angewiesen, um die Flüsse und Stauseen in den Sommermonaten mit Wasser zu versorgen. Doch mit den steigenden Temperaturen fällt immer weniger Schnee. So hat eine kürzlich durchgeführte Studie ergeben, dass die jährliche Schneedecke seit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.