LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 43,50 auf 38,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus dem Bericht zum dritten Quartal resultiere Korrekturbedarf beim operativen Ergebniskonsens für den Essenslieferanten und die Tochter Talabat, schrieb Andrew Ross am Freitag./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A2E4K43

